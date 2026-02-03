YB sucht noch 2 Verteidiger: Diese Namen kursieren

Die Young Boys werden in der Defensive bis zur Transfer-Deadline in der Schweiz am 16. Februar wohl insbesondere in der Defensive noch einmal nachlegen. Es kursieren auch schon Namen von potentiellen Verstärkungen.

Nach dem Kreuzbandriss von Ryan Matthews ist klar, dass hinten rechts noch etwas geht. Saidy Janko soll einen Konkurrenten erhalten. Ein Name, der insbesondere in Spanien kursiert, ist jener von Loïc Williams. Dieser kann sowohl hinten rechts wie auch in der Innenverteidigung spielen, wo auch noch etwas gehen soll. Angeblich hat YB für den 24-Jährigen sogar schon ein Angebot abgegeben. Zuletzt wurde jedoch auch kolportiert, dass der Abwehrspieler die Saison bei Granada beenden und dann in die MLS wechseln könnte. Die Colorado Rapids werden genannt.

Medial bei YB ebenfalls im Gespräch ist laut «Blick» Innenverteidiger Veljko Jelenkovic (22), der seit vergangenem Sommer in Slowenien bei NK Olimpija spielt.

Noch knapp zwei Wochen bleiben für die Berner Verantwortlichen um Christoph Spycher, die angepeilten Transfers zu finalisieren.