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Rücktritt

Julian Nagelsmann hat seine Entscheidung getroffen

Autor: | Publiziert: 3 Juli, 2026 07:15
Julian Nagelsmann hat seine Entscheidung getroffen

Julian Nagelsmann hat sich nach dem über dreistündigen Gespräch mit den DFB-Verantwortlichen entschieden: Der 38-Jährige tritt von seinem Amt als Bundestrainer zurück.

Damit folgt er der «Empfehlung», die ihm unter anderem DFB-Präsident Bernd Neuendorf gegeben hat. Laut «Bild» zieht Nagelsmann die Konsequenzen aus dem schwachen Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft.

Das Aus bereits im Sechzehntelfinale führt auch zum Aus von Nagelsmann nach knapp drei Jahren im Amt. Unmittelbar nach der Pleite gegen Paraguay hatte der Trainer noch betont, dass er keiner sei, der weglaufe. Er wollte seinen bis 2028 gültigen Vertrag zunächst erfüllen.

Angesichts der heftigen Kritik in der Heimat kommt es nun aber anders. Immerhin kassiert Nagelsmann eine Abfindung von geschätzten 7 Millionen Euro.

Als grosser Favorit für die Nachfolge geht Jürgen Klopp ins Rennen: Der Job gehört ihm, sofern er zusagt.

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