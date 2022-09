Mauro Icardi ist für die Medizintests bei Galatasaray

Der 29-jährige Torjäger wird für die Medizintests bei den Türken erwartet. Galatasaray wird Icardi laut Transferexperte Fabrizio Romano für diese Saison ausleihen. Der Angreifer hat seinen Wechsel bereits angedeutet, indem er ein Foto von sich mit gelb-rot gefärbtem Löwen-Tattoo auf Instagram gestellt hat – dies sind die Klubfarben Galatasarays.

Der neue PSG-Trainer Christophe Galtier wollte nicht mehr auf den früheren Inter-Stürmer setzen, weshalb ein Wechsel von diesem angezeigt war.

Update: Icardi fliegt im Laufe des Mittwochs nach Istanbul. Die Vertragspapiere werden von den Anwälten vorbereitet. Das Transferfenster in der Türkei schliesst am Donnerstag.

Mauro Icardi, prepared to complete his move to Galatasaray. Loan deal from Paris Saint-Germain set to be done, as just final details are being discussed. 🚨🟡🔴🛩 #Galatasaray

He’s expected in Turkey to undergo medical tests. pic.twitter.com/7divdWLLMx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2022