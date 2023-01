Romeo Beckham unterschreibt in der Premier League

Der 20-Jährige wird bis Saisonende von der zweiten Mannschaft von Inter Miami, wo sein Vater Klubboss ist, an Brentford ausgeliehen. Dort wird Beckham Junior ebenfalls in der 2. Mannschaft zum Zug kommen. Der Rechtsaussen trainiert schon eine ganze Weile mit dem Team mit und zählt ab sofort auch offiziell zum Kader. Sein Ziel ist es weiterhin, den Durchbruch im Profifussball zu schaffen.

✍️ Welcome to #BrentfordB, Romeo Beckham!

The 20-year-old joins on loan from Inter Miami until the end of the 2022/23 season#BrentfordFC pic.twitter.com/KPAmWsvCOk

— Brentford FC (@BrentfordFC) January 6, 2023