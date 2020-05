Bestätigt: BVB interessiert sich für Brasil-Youngster Gerson

Der brasilianische Youngster Gerson von Flamengo weckt grosse Begehrlichkeiten in Europa, wie dessen Vater nun öffentlich bestätigt.

Borussia Dortmund und Tottenham wurden bereits in der Vergangenheit als Interessenten für den 22-jährigen Mittelfeldspieler genannt. Vater Marcos Santos bestätigt nun bei “Yahoo”, dass daran tatsächlich etwas dran ist: “Jeder Klub, den sie genannt haben, ist wahr. Aber sie haben bis jetzt nur nachgefragt.” Gerson steht bei Flamengo noch bis Ende 2023 unter Vertrag.

Erst im vergangenen Sommer kehrte der Spielmacher nach drei Jahren in der Serie A, bei Florenz und der AS Roma, zurück in seine Heimat. Flamengo könnte nur eine Zwischenstation sein. Der Vater bringt sogar noch einen weiteren europäischen Spitzenklub ins Spiel: “Niemand weiss von dem Interesse von Arsenal, aber jetzt, wo ich es Ihnen sage, wird es jeder wissen.”

psc 12 Mai, 2020 10:15