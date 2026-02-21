SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
BVB führt erneut Gespräche mit Marcos Senesi – das sagt Bournemouth

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 21 Februar, 2026 16:02
Der BVB führt erneut Gespräche wegen eines allfälligen Transfers von Marcos Senesi. Bei seinem aktuellen Klub Bournemouth äussert sich Andoni Iraola zur Situation.

Der BVB gilt schon seit Längerem als Interessent für Marcos Senesi, und sieht von dieser Personalie anscheinend nicht ab. Der Journalist Nicolò Schira berichtet, dass sich Senesis Berater in dieser Woche erneut mit Borussia Dortmund getroffen haben.

Das war aber wohl nicht der einzige Termin. Mit Juventus Turin und der Roma soll das Team Senesi ebenfalls Meetings abgehalten haben. Der 28-Jährige soll das Angebot zur Verlängerung seines bei Bournemouth auslaufenden Vertrags abgelehnt haben.

«Ich denke, die Situation ist noch offen», sagte Bournemouths Trainer Andoni Iraola an der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Premier League gegen West Ham (Samstag, 18.30 Uhr) über Senesis Zukunft.

«Ich denke, es ist nicht einfach. Wir haben Referenzen aus allen Spielzeiten und manchmal entscheiden sie sich für eine Vertragsverlängerung, manchmal nicht. Aber ich glaube nicht, dass Marcos eine Entscheidung getroffen hat.»

Der Innenverteidiger verrichtet bei Bournemouth schon seit geraumer Zeit einen herausragenden Job. Für die argentinische Nationalmannschaft kommt Senesi mittlerweile auf zwei Einsätze.

