Bestätigt: Max Eberl gibt bei Gladbach seinen sofortigen Rücktritt bekannt

Die Katze ist aus dem Sack: Max Eberl gibt bei Borussia Mönchengladbach seinen sofortigen Rücktritt bekannt.

Auf einer Pressekonferenz am Freitag gibt der 48-Jährige nach insgesamt 23 Jahren im Verein seinen Abgang bekannt. Eberl war zunächst Spieler, später Nachwuchskoordinator und seit 2008 Sportdirektor bei Gladbach. Nun endet eine Ära. “Rein die Person Max Eberl ist erschöpft und müde. Das ist der Grund, weshalb ich mit dem Klub gesprochen habe, meine 23 Jahre hier zu beenden. Ich beende etwas, das mein Leben war”, sagt der langjährige Manager unter Tränen. Die Entscheidung reifte schon eine ganze Weile. Bereits im Herbst ist er an die Klubführung herangetreten. Die Entwicklung im Fussball und sein Alltag machten ihn nicht mehr glücklich. Dies sei der Grund, weshalb er diese “unfassbare Entscheidung zu einem unfassbaren Zeitpunkt” getroffen habe. Zum ersten Mal denke er nun aber an sich. Er sei traurig, weil er unendlich viele Mensch lieb gewonnen habe.

Die Klubführung der Borussia respektiert die Entscheidung. Vorerst übernimmt der bisherige Leiter der Scouting-Abteilung, Steffen Korell, die Aufgaben Eberls. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Um 14:00 Uhr wird es eine kurzfristig angesetzte Pressekonferenz mit Präsident Rolf Königs, Vizepräsident Rainer Bonhof, Sportdirektor Max Eberl und Geschäftsführer Stephan Schippers geben. pic.twitter.com/BP0B4YCjAW — Borussia (@borussia) January 28, 2022

psc 28 Januar, 2022 14:20