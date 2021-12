Eberl macht Hütter Druck: “Ablöse spielt für mich keine Rolle”

Der Druck für Adi Hütter wird nach der 1:4-Niederlage von Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig grösser. Gladbachs Manager Max Eberl bezieht Stellung.

Sportlich läuft es für Adi Hütter seit seinem Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach wenig erfolgreich. In der Bundesliga rangiert der frühere YB-Coach mit den Fohlen nur auf Tabellenplatz 13.

Max Eberl sagte deshalb am Samstagabend im “Aktuellen Sportstudio”: “Der Trainer steht in der Verantwortung, aber auch ich bin in der Verantwortung, der für alles verantwortlich ist, was da zusammengestellt ist. Aber die Spieler müssen auf dem Platz auch das umsetzen, was ein Trainer vorgibt.”

Die Gladbacher überwiesen für Hütter 7,5 Millionen Euro Ablöse nach Frankfurt. Das Geld scheint Eberl aber längst vergessen zu haben: “Die gezahlte Ablöse spielt für mich im Umgang mit ihm keine Rolle.” Hütter muss es jetzt dringend besser machen. “Jetzt hat jeder noch mal mehr den Fokus auf dieses Spiel gegen Frankfurt. Wir werden in aller Deutlichkeit Fehler ansprechen und wir werden auch an die Ehre der Spieler appellieren”, so Eberl. Als nächstes geht es für die Fohlen ausgerechnet gegen Hütters Ex-Klub Eintracht Frankfurt (15. Dezember, 18.30 Uhr).

adk 12 Dezember, 2021 10:24