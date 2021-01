Entdecker Chapuisat: Das rate ich Zakaria bei Klub-Wechsel

Mittelfeldspieler Denis Zakaria wird mit grossen Top-Klubs wie dem FC Bayern oder Manchester United in Verbindung gebracht. Sein Entdecker Stéphane Chapuisat erklärt, worauf es bei einem Abgang von Borussia Mönchengladbach ankommt.

Ob Denis Zakaria auch noch in der kommenden Saison bei Borussia Mönchengladbach spielt, ist ungewiss. Der Schweizer Nationalspieler weckt Interesse von Ligakonkurrent FC Bayern, auch internationale Spitzenteams sind wohl an ihm dran. Stéphane Chapuisat hat den 24-Jährigen einst als Scout bei YB erkannt und teilte nun der “Sport Bild” mit, was er Zakaria rät.

“Wichtig ist, dass er zu einem Verein geht, wo er spürt: Hier wollen sie mich unbedingt, hier werde ich eine wichtige Rolle spielen, hier zählt man hundertprozentig auf mich. Wenn die Chance besteht, zu einem ganz großen Verein zu wechseln und Denis ein gutes Gefühl hat, wird er es machen”, sagte Chapuisat über seinen einstigen Schützling. Der 51-Jährige weiter: “Und das würde mich sehr für ihn freuen. Vom Trainer würde ich einen Wechsel nicht abhängig machen, weil man ja nie weiss, wie lange dieser noch beim Verein ist.” Bei Borussia Mönchengladbach hat Zakaria indes noch einen Vertrag bis 2022.

