Gladbach: Embolo trifft schon wieder – Zakaria fehlt noch

Die rekonvaleszenten Breel Embolo und Denis Zakaria verpassen die Länderspiele mit der Schweiz im Oktober und sollen sich stattdessen im Verein fit trimmen. Zumindest einer zeigt sich bereits wieder in guter Form.

Embolo steht im Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Donnerstag in der Startformation und trifft mittels Lupfer zum zwischenzeitlichen 2:0. In der zweiten Halbzeit doppelt er sogar nach und erzielt auch noch das 3:0. Der 23-Jährige hat sich von einer Sprunggelenksverletzung aus dem Länderspiel gegen Deutschland erholt und gab am vergangenen Wochenende auch bereits ein zweiminütiges Mini-Comeback. Nach der Länderspielpause sollte er wieder voll einsatzbereit sein.

Komplizierter ist die Situation bei Zakaria. Diesen plagen weiterhin Probleme mit dem Knie, das er sich in diesem Sommer operieren liess. Der Aufbau erfolgt langsam. Für das Testspiel gegen Düsseldorf wurde er nicht berücksichtigt.

Zu einem Startelfeinsatz kommt dafür mit Michael Lang ein weiterer Schweizer, der zurzeit aufgrund der Konkurrenzsituation einen schweren Stand hat.

