Gladbach verleiht einen Verteidiger an Austria Wien

Bundesligist Borussia Mönchengladbach verleiht den dänischen Abwehrspieler Andreas Poulsen für den Rest der Saison an den österreichischen Erstligisten Austria Wien.

Der 20-jährige Linksverteidiger kam in der bisherigen Saison bei den Profis von Gladbach nicht zum Einsatz und soll nun in Wien Spielpraxis sammeln. “Auf seiner Position gibt es in unserem Kader aktuell mit Oscar Wendt und Ramy Bensebaini starke Konkurrenz. Für Andreas ist es jetzt wichtig, auf hohem Niveau Spielpraxis zu bekommen und das versprechen wir uns von dieser Ausleihe an einen der großen Traditionsklubs in Österreich”, sagt Borussias Sportdirektor Max Eberl. Andreas Poulsen stiess im Sommer 2018 für 4,5 Mio. Euro Ablöse von Midtjylland zu den Fohlen und steht da bis 2023 unter Vertrag.

#DieFohlen verleihen den dänischen U21-Nationalspieler Andreas Poulsen für ein halbes Jahr an den österreichischen Bundesligisten @FKAustriaWien. Viel Erfolg, Andy! 💚

👉 https://t.co/a9fVA06nOi pic.twitter.com/AKz24F2Ri4 — Borussia (@borussia) January 3, 2020

psc 3 Januar, 2020 11:35