Gladbach schickt Ösi-Stürmer Hannes Wolf nach Wales

Der bei Gladbach kaum eingesetzte Angreifer Hannes Wolf wird den Rest der Saison in der britischen Championship verbringen.

Der 22-jährige Österreicher wird bis im Sommer an den walisischen Verein Swansea City ausgeliehen. Danach ist eine Rückkehr nach Gladbach geplant. Wie die “Bild” berichtet, wird der Deal nämlich keine Kaufoption enthalten. Gladbach glaubt nach wie vor an das Potential von Wolf und will ihn im Hinblick auf die kommende Saison wieder ins Kader integrieren. Sein Vertrag läuft bis 2024. Der Transfer wird voraussichtlich noch in dieser Woche bestätigt.

psc 19 Januar, 2022 15:25