Gladbach sucht – und findet Daniel Farke

Nach der überraschenden Absage von Lucien Favre musste sich Borussia Mönchengladbach bei der Trainersuche umorientieren. Die Zeit drängt, eine Lösung scheint gefunden: Daniel Farke übernimmt die Fohlen.

Borussia Mönchengladbach wird die Suche nach einem neuen Cheftrainer sehr wahrscheinlich in Kürze mit Erfolg abschliessen. Wie der “kicker” und die “Rheinische Post” unisono berichten, läuft nahezu alles auf die Lösung mit Daniel Farke hinaus.

Der 45 Jahre alte Deutsche hatte im März sein Amt beim russischen FK Krasnodar quittiert. Grund hierfür war der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Farke machte sich in der Branche vor allem während seines vierjährigen Engagements bei Norwich City einen Namen.

Die Kanarienvögel hievte er zunächst in die Premier League und stieg nach einem Jahr Zweitklassigkeit direkt wieder auf, was auf der Insel als extrem schwieriges Unterfangen gilt.

Farke soll es also machen am linken Niederrhein und das Missverständnis mit dem ehemaligen YB-Trainer Adi Hütter so schnell wie möglich vergessen machen. Eigentlich war Lucien Favre in Gladbach der Topfavorit. Obwohl alle Verträge schon ausgehandelt waren, entschied sich der Schweizer aber gegen eine Rückkehr.

aoe 4 Juni, 2022 10:37