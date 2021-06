Interesse von Top-Klubs: Eberl nennt Preisschild für Hofmann

Jonas Hofmann besitzt bei Borussia Mönchengladbach noch einen Vertrag bis 2023, könnte die Fohlen aber dennoch vorzeitig verlassen. Manager Max Eberl nennt nun den Preis.

Angeblich seien Top-Klubs wie der FC Chelsea, die Tottenham Hotspur und Atlético Madrid an einem Transfer von Jonas Hofmann interessiert. Sollte der 28-Jährige im Sommer nach der Europameisterschaft den Abgang von Borussia Mönchengladbach wagen, dann für einen stolzen Preis.

“Wir leben in einer Zeit, in der man gar nichts ausschliessen kann. Aber wir wollen Jonas sicher nicht verkaufen. Wenn irgendwann ein Klub sagt, er bietet 40 Millionen Euro für Jonas, da kann kein Klub sagen, das interessiert mich nicht”, stellte Max Eberl gegenüber der “Bild” klar. Mit 21 Torbeteiligungen in 33 Pflichtspielen in der abgelaufenen Saison wies der deutsche Nationalspieler starke Werte im Dress der Fohlen auf.

