Kein baldiges Comeback: Schlechte Nachrichten von Breel Embolo

Breel Embolo muss nach seiner Verletzung, die er sich im EM-Viertelfinale gegen Spanien zuzog, weiterhin pausieren.

Der 24-Jährige zog sich Muskelverletzung mit Sehnenbeteiligung im Oberschenkel zu. Der Bundesliga-Auftakt am Wochenende kommt definitiv zu früh. Auch danach wird er wohl noch einige Tage oder sogar Wochen ausfallen, wie Gladbach-Trainer Adi Hütter am Donnerstag durchblicken liess. Auf Embolo kann der Österreicher vorderhand also nicht zählen. Dafür könnten die rekonvaleszenten Marcus Thuram und Jonas Hofmann im Startspiel am Freitag gegen den FC Bayern auflaufen.

Denis Zakaria bestreitet nach einer Quarantäne-Pause noch individuelle Einheiten, könnte aber auch eine Option sein. Ramy Bensebaini und Neuzugang Kouadio Koné sind hingegen definitiv noch kein Thema.

psc 11 August, 2021 16:02