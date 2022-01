Bundesliga-Hammer: Max Eberl plant den Abgang bei Gladbach

Das ist ein echter Bundesliga-Hammer: Der langjährige Gladbach-Sportdirektor Max Eberl plant seinen Abgang bei der Borussia.

Dies berichtet “Sky” am Donnerstag. Demnach läuft bereits die Suche nach einem Nachfolger für den 48-Jährigen. Die Gründe für den bevorstehenden Rücktritt seien zunehmende Querelen und Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Vereins. Eberl hat den Klubverantwortlichen seinen Rückzug bereits angeboten. Auf Wunsch der Bosse hat er diesen noch nicht vollzogen. Angeblich wird dieser aber in den nächsten Tagen oder spätestens am Ende dieser Saison erfolgen.

Eberl plant zunächst eine Pause, um dann in neuer Funktion bei einem anderen Verein einzusteigen. Grundsätzlich läuft sein Vertrag noch bis 2026. Der Klub will diesen Kontrakt nicht auflösen, sondern lediglich ruhen lassen. Bei einem Wechsel zu einem anderen Verein könnte Gladbach dann noch eine Ablöse kassieren.

Eberl übt die Funktion des Sportdirektors bei der Borussia bereits seit 2008 aus. Davor war er noch drei Jahre als Nachwuchskoordinator und spielte zuvor auch als Spieler für den Klub.

psc 27 Januar, 2022 20:22