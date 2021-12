Mittelfeld-Update: Juve hat Sextett im Blick

Juventus Turin möchte gerne seine Schaltzentrale verstärken und um einen vielversprechenden Spieler erweitern. Im Zuge dessen soll der italienische Abonnementmeister gleich sechs Optionen ins Auge gefasst haben.

In der Vergangenheit waren schon einige Mittelfeldspieler mit Juventus Turin in Verbindung gebracht worden. Nach aktuellem Stand des italienischen Portals “Calciomercato.com” sind es sechs Akteure an der Zahl, welche die Planer im Piemont auf dem Radar haben.

Dazu gehören neben dem Schweizer Denis Zakaria (25) und Manu Kone (20) von Borussia Mönchengladbach auch Nicolo Rovella (20, FC Genau), Davide Frattesi (22, US Sassuolo), Sergej Milinkovic-Savic (26, Lazio Rom) und Ryan Gravenberch (19, Ajax Amsterdam).

Das Sextett besteht aus fraglos sehr interessanten Protagonisten. Ob es Juve allerdings schon im Winter möglich sein wird, einen davon unter Vertrag zu nehmen, liegt an der Verkaufsstruktur. Der Topklub aus der Serie A muss erst Spieler veräussern, um im Januar handlungsfähig zu sein.

aoe 25 Dezember, 2021 10:49