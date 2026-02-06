SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Dritte Leihe

Ein Eintracht Frankfurt-Profi wechselt nach Österreich

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 6 Februar, 2026 16:30
Ein Eintracht Frankfurt-Profi wechselt nach Österreich

Stürmer Jessic Ngankam verlässt Eintracht Frankfurt erneut leihweise. Diesmal zieht es den 25-Jährigen nach Österreich.

Der Wolfsberger AC hat sich die Dienste des Angreifers bis Saisonende gesichert. Ngankam hat für Frankfurt in der laufenden Spielzeit bislang nur vier Partien bestritten. Bereits in der vergangenen Saison (Hannover 96) und auch im Halbjahr davor (Mainz 05) lieht die Eintracht den einstigen Hertha-Junior aus.

Nun geht es für den Deutsch-Kameruner nach Österreich. «Ich bin froh hier zu sein und dass es mit dem Transfer noch geklappt hat. Ich freue mich darauf jetzt die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam ein erfolgreiches Frühjahr zu spielen», sagt Ngankam zu seinem Wechsel.

Mehr Dazu
In Turin

Eintracht Frankfurt hat den Götze-Nachfolger gefunden
Kein Kreuzbandriss

Glück im Unglück für Eintracht-Neuzugang Younes Ebnoutalib
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht
Nachfolger gesucht

Eintracht Frankfurt trennt sich von Dino Toppmöller
Ebnoutalib hat unterschrieben

Eintracht Frankfurt schnappt sich besten Torschützen der 2. Bundesliga
Mehr entdecken
Dritte Leihe

Ein Eintracht Frankfurt-Profi wechselt nach Österreich

6.02.2026 - 16:30
Kauã Santos

Der neue Eintracht-Coach denkt über Torhüterwechsel nach

5.02.2026 - 16:16
Neuaufbau

Mario Götze erhält kuriose Anfrage von Drittligist aus Dubai

4.02.2026 - 14:38
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht

31.01.2026 - 17:50
Albert Riera kommt

Eintracht Frankfurt stellt seinen neuen Trainer vor

30.01.2026 - 19:17
Einigung da

Eintracht Frankfurt zahlt 1,3 Mio. Euro Ablöse für neuen Trainer

28.01.2026 - 11:28
Albert Riera

Eintracht Frankfurt wartet mit Überraschungslösung für Trainerposten auf

27.01.2026 - 18:58
Schweizer Legionäre

Augsburg-Schweizer knacken die Bayern, Aurèle Amenda mit Eigentor

24.01.2026 - 17:44
Baldige Zusammenarbeit?

Es wird sehr heiss zwischen Eintracht Frankfurt und Marco Rose

19.01.2026 - 12:17
Nachfolger gesucht

Eintracht Frankfurt trennt sich von Dino Toppmöller

18.01.2026 - 15:00