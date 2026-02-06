Ein Eintracht Frankfurt-Profi wechselt nach Österreich

Stürmer Jessic Ngankam verlässt Eintracht Frankfurt erneut leihweise. Diesmal zieht es den 25-Jährigen nach Österreich.

Der Wolfsberger AC hat sich die Dienste des Angreifers bis Saisonende gesichert. Ngankam hat für Frankfurt in der laufenden Spielzeit bislang nur vier Partien bestritten. Bereits in der vergangenen Saison (Hannover 96) und auch im Halbjahr davor (Mainz 05) lieht die Eintracht den einstigen Hertha-Junior aus.

Nun geht es für den Deutsch-Kameruner nach Österreich. «Ich bin froh hier zu sein und dass es mit dem Transfer noch geklappt hat. Ich freue mich darauf jetzt die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam ein erfolgreiches Frühjahr zu spielen», sagt Ngankam zu seinem Wechsel.