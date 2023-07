Lazio Rom versucht es bei Kamada

Daichi Kamada hat nach seinem Abgang von Eintracht Frankfurt noch keinen neuen Verein gefunden. Nun hofft Lazio Rom auf den Zuschlag.

Seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt hat Daichi Kamada auslaufen lassen. Der japanische Nationalspieler befindet sich damit als "Free Agent" auf dem Markt. Bis dato hat aber noch kein Klub zugeschlagen. Dabei stand der Spielmacher bereits vor einem Wechsel zur AC Mailand. Diese scheiterte aber, da das Management um Paolo Maldini und Frederic Massara ihren Hut nehmen musste.

Mittlerweile soll sich Lazio Rom mit Kamada befassen und versuchen, den 26-Jährigen von einem Engagement in der ewigen Stadt zu überzeugen. Dies berichtet das italienische Portal "calciomercato.com". Die Römer spielen in der neuen Saison in der Champions League und wollen sich noch namhaft verstärken. Als Konkurrent wird Atlético Madrid gehandelt. Ob der spanische Hauptstadtklub aber tatsächlich konkret interessiert ist, bleibt spekulativ. Denkbar ist aber auch, dass Kamada auf eine noch attraktivere Option hofft.

adk 24 Juli, 2023 17:20