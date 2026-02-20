Mario Götze nennt einen Wunschklub in Saudi-Arabien

Mario Götze wird sich im März mit seinem aktuellen Verein Eintracht Frankfurt über eine mögliche Vertragsverlängerung austauschen. Er weckt aber auch Begehrlichkeiten auf anderen Kontinenten. In Saudi-Arabien hat der Weltmeister von 2014 einen Traumklub.

Der 33-Jährige spricht als Gast der «Nadeena Show» beim saudischen TV-Sender «MBC1» über seine Präferenzen im arabischen Raum. Dabei sagt Götze: «Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich zu Al Nassr gehen, weil Cristiano Ronaldo dort spielt. Es gibt hier aber natürlich nicht nur einen Klub, auch der Wettbewerb, wie sich alles entwickelt hat, ist sehr wichtig. Vor allem für junge Spieler.»

Ob ein solcher Wechsel realistisch wird, ist offen. Nach dem Trainerwechsel in Frankfurt ist Götze wieder gefragt: Albert Riera setzt auf ihn. Deshalb ist eine Vertragsverlängerung wieder deutlich wahrscheinlicher als zuletzt. Unter Dino Toppmöller spielte Götze nämlich nicht mehr die grosse Rolle.

Interessenten gibt es auch aus der MLS. Eine Entscheidung über die Zukunft wird Götze frühestens im März treffen.