Gouweleeuw bleibt

Ein Bundesliga-Kapitän verlängert seinen Vertrag

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 Januar, 2026 15:46
Der FC Augsburg zählt auch in der kommenden Saison auf seinen Kapitän Jeffrey Gouweleeuw.

Der 34-jährige Abwehrspieler, der nach einer Innenbandverletzung zurzeit an seinem Comeback arbeitet, verlängert seinen Ende Juni auslaufenden Kontrakt um ein weiteres Jahr bis 2027. Gouweleeuw läuft bereits seit zehn Jahren für den FCA auf. Mindestens ein weiteres Jahr kommt hinzu.

«Jeff ist nun seit über zehn Jahren beim FC Augsburg. Er hat in all den Jahren immer Verantwortung übernommen und ist vorangegangen. Es freut uns sehr, dass wir mit Jeff auch in seine zwölfte Saison beim FCA gehen. Wir haben uns auch bereits über eine mögliche Anschlusstätigkeit im Verein ausgetauscht und werden in den nächsten Monaten gemeinsam konkret über die Zeit nach seiner aktiven Karriere sprechen», sagt Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll.

Gouweleeuw selbst meint: «Der FC Augsburg ist mein Verein, hier fühle ich mich zuhause. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich auch weiterhin ein Teil davon sein werde. Nach meiner Verletzung arbeite ich Schritt für Schritt daran, bald wieder auf dem Platz stehen und der Mannschaft helfen zu können. Die Aussicht, vielleicht einmal Bundesliga-Rekordspieler des FCA zu werden, ist für mich ein zusätzlicher Ansporn.»

