Der FC Augsburg hat den Trainer bis Saisonende bestimmt

Der bisherige Interimscoach Manuel Baum bleibt bis Saisonende Trainer des FC Augsburg.

Diese Entscheidung haben die Fuggestädter zum Abschluss des Kalenderjahres 2025 getroffen. Der 46-Jährige hatte den Posten am 1. Dezember, nach der Entlassung von Sandro Wagner, angetreten. Im Anschluss coachte er die Mannschaft in drei Bundesligaspielen und kassierte dabei lediglich ein Gegentor. Die Punkteausbeute mit vier Zählern war ausreichend, um sich für ein weiteres Engagement zu empfehlen.

«Wir sind überzeugt davon, dass Manuel Baum in der jetzigen Situation genau der richtige Trainer für unseren FC Augsburg ist. Er geniesst unser volles Vertrauen und wir freuen uns sehr, dass Manuel sich bereiterklärt hat, die Aufgabe bis Saisonende fortzuführen. Nachdem er unsere Mannschaft Anfang Dezember übernommen hat, hat er sehr gute Arbeit geleistet. Darauf wollen wir gemeinsam in 2026 aufbauen», sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Baum selbst meint: «Die Arbeit mit unserer Mannschaft hat mir grosse Freude bereitet. Daher freue ich mich, noch etwas länger Cheftrainer des FCA zu sein. Für mich ist aber wichtig, wieder in meine ursprüngliche Position zurückwechseln zu können. Bis dahin werden wir nach der kurzen Winterpause gemeinsam alles dafür tun, um eine erfolgreiche Saison zu spielen.»