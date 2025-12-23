SUPER LEAGUE BUNDESLIGA CHALLENGE LEAGUE PREMIER LEAGUE LA LIGA SERIE A LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Manuel Baum bleibt

Der FC Augsburg hat den Trainer bis Saisonende bestimmt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Dezember, 2025 16:18
Der FC Augsburg hat den Trainer bis Saisonende bestimmt

Der bisherige Interimscoach Manuel Baum bleibt bis Saisonende Trainer des FC Augsburg.

Diese Entscheidung haben die Fuggestädter zum Abschluss des Kalenderjahres 2025 getroffen. Der 46-Jährige hatte den Posten am 1. Dezember, nach der Entlassung von Sandro Wagner, angetreten. Im Anschluss coachte er die Mannschaft in drei Bundesligaspielen und kassierte dabei lediglich ein Gegentor. Die Punkteausbeute mit vier Zählern war ausreichend, um sich für ein weiteres Engagement zu empfehlen.

«Wir sind überzeugt davon, dass Manuel Baum in der jetzigen Situation genau der richtige Trainer für unseren FC Augsburg ist. Er geniesst unser volles Vertrauen und wir freuen uns sehr, dass Manuel sich bereiterklärt hat, die Aufgabe bis Saisonende fortzuführen. Nachdem er unsere Mannschaft Anfang Dezember übernommen hat, hat er sehr gute Arbeit geleistet. Darauf wollen wir gemeinsam in 2026 aufbauen», sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Baum selbst meint: «Die Arbeit mit unserer Mannschaft hat mir grosse Freude bereitet. Daher freue ich mich, noch etwas länger Cheftrainer des FCA zu sein. Für mich ist aber wichtig, wieder in meine ursprüngliche Position zurückwechseln zu können. Bis dahin werden wir nach der kurzen Winterpause gemeinsam alles dafür tun, um eine erfolgreiche Saison zu spielen.»

Mehr Dazu
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Schweizer Legionäre

Aurèle Amenda wieder in der Startelf, Schock um Miro Muheim
Manuel Baum bleibt

Der FC Augsburg hat den Trainer bis Saisonende bestimmt
Schweizer Legionäre

Miro Muheim kommt unter die Räder, Nico Elvedi unglücklich
Im Winter

Der FC Augsburg könnte Torjäger Mergim Berisha zurückholen
Mehr entdecken
Manuel Baum bleibt

Der FC Augsburg hat den Trainer bis Saisonende bestimmt

23.12.2025 - 16:18
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch

22.12.2025 - 17:59
Schweizer Legionäre

Aurèle Amenda wieder in der Startelf, Schock um Miro Muheim

20.12.2025 - 18:24
Schweizer Legionäre

Miro Muheim kommt unter die Räder, Nico Elvedi unglücklich

13.12.2025 - 17:49
Im Winter

Der FC Augsburg könnte Torjäger Mergim Berisha zurückholen

12.12.2025 - 11:32
Schweizer Legionäre

Fabian Rieder mit Überraschungssieg, Johan Manzambi trifft schon wieder

6.12.2025 - 18:11
Trennung

Trainerwechsel in der Bundesliga: Sandro Wagner ist in Augsburg weg

1.12.2025 - 15:35
Schweizer Legionäre

Cédric Zesiger trifft auf der falschen Seite, Granit Xhaka mit Vorlage

29.11.2025 - 18:41
Premierentor

Ex-Bebbi Anton Kade kommt in Augsburg immer besser in Fahrt

25.11.2025 - 12:30
Schweizer Legionäre

Schweizer Torshow in der Bundesliga – Cedric Itten schnürt Doppelpack

22.11.2025 - 17:58