SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Grosse Zukunftshoffnung

Hoffenheim schnappt sich Mittelfeldtalent Luis Engelns

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Februar, 2026 13:52
Hoffenheim schnappt sich Mittelfeldtalent Luis Engelns

Bundesligist TSG Hoffenheim krallt sich das 18-jährige Mittelfeldtalent Luis Engelns von Zweitligist SC Paderborn.

Der 18-Jährige soll bei den Kraichgauern langsam an die Profimannschaft herangeführt werden. In dieser Saison bestritt Engelns in der 2. Bundesliga 17 Einsätze.

Hoffenheims Technischer Direktor Paul Pjduch sagt über den Neuzugang: «Er hat trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen im Profifussball gesammelt. Nun kann er hier den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen, wichtige Spielzeit in der 3. Liga sammeln und sich an das Niveau in der Bundesliga gewöhnen.»

Mehr Dazu
Aus Italien

Neuer Klub interessiert sich sehr für FCSG-Stürmer Alessandro Vogt
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
Heiss begehrt

Ein Bundesligist pusht bei St. Gallens Torjäger Alessandro Vogt weiter
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht
Schweizer Legionäre

Aurèle Amenda wieder in der Startelf, Schock um Miro Muheim
Mehr entdecken
Nächster Klub fix

Deshalb landet Torjäger Alessandro Vogt nicht beim FC Basel

3.02.2026 - 15:07
Grosse Zukunftshoffnung

Hoffenheim schnappt sich Mittelfeldtalent Luis Engelns

2.02.2026 - 13:52
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht

31.01.2026 - 17:50
Schweizer Legionäre

Augsburg-Schweizer knacken die Bayern, Aurèle Amenda mit Eigentor

24.01.2026 - 17:44
Keine Zukunft

Hoffenheim signalisiert Verkaufsbereitschaft bei Tabakovic

21.01.2026 - 14:13
Stürmer-Talent

Noonan-Transfer: Hoffenheim in Poleposition trotz Celtic-Angebot

18.01.2026 - 13:03
Schweizer Legionäre

Urs Fischer mit empfindlicher Niederlage, Granit Xhaka jubelt endlich wieder

17.01.2026 - 18:07
Heiss begehrt

Ein Bundesligist pusht bei St. Gallens Torjäger Alessandro Vogt weiter

15.01.2026 - 19:19
Flügelspieler

BVB beschäftigt sich mit Offensivspieler aus Österreich

10.01.2026 - 10:13
In Bremen geht nichts

Nächste Spielabsage in der Bundesliga

9.01.2026 - 16:52