Hoffenheim schnappt sich Mittelfeldtalent Luis Engelns

Bundesligist TSG Hoffenheim krallt sich das 18-jährige Mittelfeldtalent Luis Engelns von Zweitligist SC Paderborn.

Der 18-Jährige soll bei den Kraichgauern langsam an die Profimannschaft herangeführt werden. In dieser Saison bestritt Engelns in der 2. Bundesliga 17 Einsätze.

Hoffenheims Technischer Direktor Paul Pjduch sagt über den Neuzugang: «Er hat trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen im Profifussball gesammelt. Nun kann er hier den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen, wichtige Spielzeit in der 3. Liga sammeln und sich an das Niveau in der Bundesliga gewöhnen.»