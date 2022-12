David Raum verletzt sich im Urlaub – Rückkehr unklar

David Raum hat sich offenbar im WM-Urlaub auf den Malediven beim Freizeit-Fussball verletzt. Wann er RB Leipzig wieder zur Verfügung steht, ist unklar.

Nach der Rückkehr nach Deutschland wurde eine Sprunggelenksverletzung festgestellt. Die zuständigen Ärzte haben Raum bzw. dessen Fuss absolute Ruhe verordnet. Nach Informationen der «dpa» könnte der 24-Jährige noch einige Zeit ausfallen, die Lage werde von Tag zu Tag begutachtet. Eigentlich steigt der Bundesligist am 2. Januar wieder mit dem Training ein. Es findet ein Trainingslager in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Abu Dhabi statt. Am 20. Januar geht es in der Bundesliga gegen den FC Bayern weiter. Ob Raum dann dabei ist, bleibt vorderhand unklar.

psc 27 Dezember, 2022 14:41