Die Tedesco-Verlängerung in Leipzig ist nur noch Formsache

Domenico Tedesco wird seinen Vertrag bei RB Leipzig wohl schon bald verlängern.

Der 36-Jährige übernahm in dieser Saison nach der Entlassung von Jesse Marsch den Trainerposten bei den Roten Bullen. Unter seiner Führung stehen die Leipziger im DFB-Pokalfinale, im Halbfinale der Europa Leauge und kämpfen in der Meisterschaft um die Champions League-Plätze. Von Tedesco ist die Klubleitung überzeugt. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat ihm laut “Sport Bild” bereits signalisiert, dass man langfristig mit ihm plant. Der bis 2023 gültige Kontrakt könnte nach Abschluss dieser Saison verlängert werden. Gespräche werden aber erst in der Sommerpause aufgenommen, wie beide Parteien vereinbart haben.

psc 27 April, 2022 10:10