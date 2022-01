Er heuert bei Red Bull an: Neuer Job für Mario Gomez

Anderthalb Jahre nach seinem Karriereende nimmt Ex-Nationalspieler Mario Gomez einen neuen Job an.

Der 36-Jährige wird Technischer Direktor bei Red Bull Soccer International. Damit ist er künftig für sportliche Belange bei RB Leipzig, den NY Red Bulls und Bragatino in Brasilien zuständig. Er wird sich um die strategische Planung und das strukturelle Arbeiten bei allen drei Klubs kümmern. Gomez’ Vertrag läuft laut “Bild” und “Sky” seit dem 1. Januar 2022. “Er ist ein absoluter Teamplayer, sprüht vor Energie und Leidenschaft und ist im Hinblick auf die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen voller Vorfreude und Tatendrang”, sagt RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in der “Bild”. Die Position des Sportdirektors bleibt in Leipzig derweil weiterhin vakant.

psc 4 Januar, 2022 20:04