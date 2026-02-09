RB Leipzig beobachtet Club-Brugge-Talent Aleksandar Stanković

RB Leipzig hat den 20-jährigen Mittelfeldspieler Aleksandar Stanković von Club Brugge genau unter die Lupe genommen. Die Sachsen sollen den Nationalspieler beim Spiel gegen Olympique Marseille gescoutet haben. Auch Tottenham Hotspur und Atalanta Bergamo waren bei dieser Partie mit Vertretern vor Ort.

Das Interesse an Stanković ist jedoch deutlich grösser: Neben Leipzig sollen unter anderem Newcastle United, Manchester United, Arsenal, Atlético Madrid und Real Madrid den zentralen Mittelfeldspieler auf dem Zettel haben. Ein möglicher Transfer gestaltet sich dennoch kompliziert, da sein Ex-Klub Inter Mailand eine starke Ausgangsposition besitzt.

Inter hatte beim Verkauf im Juli 2025 für rund 9,5 Millionen Euro eine Rückkaufklausel verankert. Diese erlaubt es den Italienern, Stanković im Sommer 2026 für 23 Millionen Euro zurückzuholen, ein Jahr später würde die Summe auf 25 Millionen Euro steigen. Inter muss bereits Anfang Juni entscheiden, ob die Option gezogen wird.

Stanković, der vier Länderspiele für Serbien bestritten hat und dabei ein Tor erzielte, kommt in dieser Saison in der Jupiler Pro League auf 22 Einsätze mit vier Treffern und einer Vorlage. Sein Vertrag bei Club Brugge läuft bis 2029, der Marktwert wird aktuell auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.