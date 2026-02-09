RB Leipzig verlängert gleich mit allen drei Torhütern

Bundesligist RB Leipzig geht mit dem aktuellen Torhüter-Trio in die Zukunft und verlängert alle Verträge.

Wie der Klub am Montagabend bekanntgibt, hat der Belgier Maarten Vandevoordt seinen Kontrakt vorzeitig um ein zusätzliches Jahr bis 2030 verlängert. Der langjährige Stammkeeper Péter Gulácsi verlängert den zum Saisonende auslaufenden Vertrag ebenfalls um ein Jahr bis 2027. Auch die Nummer 3 Leopold Zingerle unterschreibt ein neues Arbeitspapier und ist nun bis 2028 an die Roten Bullen gebunden.

Gulacsi wird nächste Saison seine 12. Saison im Trikot von RB antreten. Geplant ist, dass er dann von Vandevoordt als Nummer 1 abgelöst wird. Der Belgier sagt: «Ich danke RB Leipzig für das Vertrauen, das sie in mich setzen. Ich habe mich hier bereits sehr gut entwickelt und viel dazugelernt und freue mich, das auch in Zukunft zeigen zu können. Die Perspektive, die mir die Verantwortlichen aufgezeigt haben, hat mich wirklich überzeugt. Ich freue mich auf die nächsten Jahre und werde alles dafür geben, unsere Ziele zu erreichen.»