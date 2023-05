Yussuf Poulsen erhält von RB Leipzig die Freigabe

Der dänische Stürmer Yussuf Poulsen darf RB Leipzig in diesem Sommer verlassen, falls er möchte.

Der 28-Jährige fiel in dieser Saison verletzungsbedingt mehrfach aus. Den Anschluss hat er nicht mehr richtig gefunden, für mehr als eine Jokerrolle reichte es nicht. Laut "Bild" würden die Leipziger dem Nationalspieler keine Steine in den Weg legen, falls er einen Wechselwunsch platziert. Poulsen ist nur noch bis 2024 an den Klub gebunden. Eine Vertragsverlängerung scheint kein Thema zu sein.

Der Angreifer ist mit dem Verein aber nach wie vor eng verbunden. Er stiess bereits 2013 nach Leipzig und lief für den Klub einst sogar noch in der 3. Liga auf.

psc 23 Mai, 2023 16:14