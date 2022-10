Christian Streich trotz Corona an Pressekonferenz dabei

Freiburgs Trainer Christian Streich hat sich ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert. Auf der Pressekonferenz vor dem Europa League-Spiel gegen den FC Nantes ist er virtuell zugeschaltet.

Der 57-Jährige arbeitet trotz der Infektion weiter – wenn auch nur noch aus der Isolation und mit gehörigem Abstand zu seinen Spielern. Auf die PK vor der Partie gegen Nantes wurde er mittels Stream virtuell zugeschaltet und konnte so dennoch Informationen geben. Streich hat volles Vertrauen in den übrigen Trainerstaff, der für die Partie am Donnerstag im Stadion anwesend sein wird und das unmittelbare Coaching übernimmt: «Wir haben alles besprochen, die taktischen Ausrichtungen sind klar. Wir können mehrere Systeme spielen, die Mannschaft ist stabil. Wir haben sehr, sehr gute Leute. Wir Trainer werden nachher noch eine Teams-Sitzung haben.»

Wie lange Streich in der Isolation bleiben muss, ist noch ungewiss.

psc 5 Oktober, 2022 14:24