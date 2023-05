Freiburg-Goalie Mark Flekken steht kurz vor der Unterschrift bei Brentford

Freiburgs niederländischer Goalie Mark Flekken wird in der kommenden Saison in der Premier League für Brentford auflaufen.

Gemäss "Sky" steht der Deal unmittelbar vor dem Abschluss. Der 29-jährige Keeper wird bei den Bees einen Vertrag mindestens bis 2027 erhalten. Freiburg kassiert eine Ablöse von rund 13 Mio. Euro. Flekken steht seit 2018 beim SC unter Vertrag und avancierte nach dem Wechsel von Alexander Schwolow zu Hertha BSC im Sommer 2020 zur nNummer 1. Nun sucht und findet er eine neue Herausforderung auf der Insel.

Neuer Stammgoalie im Breisgau wird wohl einmal mehr die bisherige Nummer 2: Der 21-jährige Noah Atubolu vertrat Flekken in dieser Saison bereits dreimal bei den Profis und kam ansonsten in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga zum Zug.

psc 26 Mai, 2023 17:52