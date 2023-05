Perfekt: Brentford holt Freiburg-Goalie Mark Flekken

13 Mio. Euro zahlen die Bees für die Verpflichtung von Flekken. Dieser unterschreibt beim Tabellenneunten der abgelaufenen Spielzeit einen Vierjahresvertrag bis 2027.

Freiburg plant offenbar mit Noah Atubolu als neuem Stammgoalie. Der 21-Jährige war in dieser Saison noch die Nummer 2.

The Netherlands international goalkeeper joins the Bees on a four-year deal 🙌#WelcomeFlekken

— Brentford FC (@BrentfordFC) May 31, 2023