Der SC Freiburg verlängert mit Kapitän & Rekordspieler Christian Günter

Kapitän und Rekordspieler Christian Günter verlängert seinen Vertrag beim SC Freiburg.

Der 32-Jährige ist seit 2007 bei den Breisgauern aktiv und längst eine Vereinsikone. Der zum Saisonende auslaufende Kontrakt wird nun verlängert, wie der Bundesligist mitteilt. Im Alter von 19 Jahren debütierte Günter 2012 in der 1. Bundesliga. Seit der Saison 2020/21 ist er Kapitän der Mannschaft. Im vergangenen November lief der Linksverteidiger zum 440. Mal für Freiburg auf und löste damit Andres Zeyer als Rekordspieler ab. Inzwischen steht Günter bei 453 Pflichtspielen. Weitere werden hinzukommen.

«Es gab in der Vergangenheit so viele Anlässe, zu denen Christians sportliche und menschliche Qualitäten zurecht herausgehoben wurden. Wahrscheinlich würde Christian sagen: Es ist genug geschwätzt, weiter geht’s! Das Bemerkenswerte dabei ist, dass Christian in keinem Bereich nachlässt. Wir freuen uns», sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach.

Christian Günter selbst sagt: «Ich bin weiterhin sehr hungrig und es gibt nichts Schöneres, als für den Sport-Club zu spielen. Wir sind als Mannschaft auch diese Saison erfolgreich – das wollen wir fortführen. Ich freue mich auf viele Aufgaben, die noch vor mir liegen.»