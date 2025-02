VfB-Coach Hoeness lobt Schweizer Neuzugang Luca Jaquez in höchsten Tönen

Luca Jaquez wechselte am Deadline Day von seinem Stammklub FC Luzern zum VfB Stuttgart. Der 21-Jährige hat bei den Schwaben bislang einen sehr guten Eindruck hinterlassen.

Dies teilt Trainer Sebastian Hoeness auf einer Pressekonferenz am Freitag mit. Sowohl Jaquez wie auch der andere Neuzugang für die Abwehr, Finn Jeltsch (18), haben demnach bislang überzeugt. "Junge Spieler, die trotz ihres Alters schon einiges an Erfahrung gesammelt haben. Luca ist ein Top-Speed-Spieler. Finn hat einen aussergewöhnlichen Spielaufbau", so der Trainer.

Vorerst wirft Hoeness das Duo aber trotz einigen Absenzen beim Auswärtsspiel in Dortmund am Samstag nicht in die Startelf. Einsätze als Joker sind hingegen sowohl für Jaquez wie auch Jeltsch möglich.

Der VfB muss krankheitsbedingt auf Nick Woltemade (22), Jacob Bruun Larsen (26) und Josha Vagnoman (24) verzichten. Zudem ist der Einsatz von Enzo Millot fraglich.

psc 7 Februar, 2025 15:33