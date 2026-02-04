SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Vertrag bis 2028

Werder Bremen stellt Daniel Thioune als neuen Trainer vor

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Februar, 2026 12:53
Werder Bremen stellt Daniel Thioune als neuen Trainer vor

Werder Bremen bestätigt die Ankunft des neuen Trainers Daniel Thioune.

Der 51-Jährige übernimmt für Horst Steffen, der am vergangenen Wochenende entlassen wurde. Thioune unterschreibt bei den Norddeutschen einen Vertrag bis 2028.

Eigentlich stand er noch bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf unter Vertrag, wobei er seit Oktober des vergangenen Jahres freigestellt wurde. Der Zweitligist verzichtet auf eine hohe Ablöse und ist froh, Thioune von der Gehaltsliste streichen zu können.

Werder Bremens Geschäftsführer Profifussball Clemens Fritz sagt über den neuen Trainer: «Wir hatten sehr gute Gespräche mit Daniel. Seine Idee vom Fussball, seine Art und seine Herangehensweise an unsere aktuelle sportliche Situation waren ausschlaggebend für die Entscheidung. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm den Turnaround schaffen werden.»

Thioune meint: «Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit der Mannschaft und ich bin überzeugt, dass es uns gelingen wird, erfolgreich miteinander zu arbeiten und die Ziele des Vereins zu erreichen. Nach den sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich schnell klar, dass ich zu Werder gehen möchte.»

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von SV Werder Bremen (@werderbremen)

Mehr Dazu
Harmlose Offensive

Werder sucht Stürmer-Alternativen: Hornby und Weiper im Visier
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht
Eingriff notwendig

Victor Boniface läuft nie mehr für Werder auf
In der Startelf?

Nati-Verteidiger Isaac Schmidt erhält bei Werder neue Chance
Schweizer Legionäre

Aurèle Amenda wieder in der Startelf, Schock um Miro Muheim
Mehr entdecken
Kauã Santos

Der neue Eintracht-Coach denkt über Torhüterwechsel nach

5.02.2026 - 16:16
Vertrag bis 2028

Werder Bremen stellt Daniel Thioune als neuen Trainer vor

4.02.2026 - 12:53
Daniel Thioune

Bei Werder Bremen gibt es einen neuen Trainerfavoriten

4.02.2026 - 10:31
Als neuer Trainer

Ex-Bayern-Profi Martin Demichelis könnte bei Werder übernehmen

3.02.2026 - 14:58
Ex-FCZ-trainer

Bo Henriksen gibt kein sofortiges Bundesliga-Comeback

3.02.2026 - 12:05
Gespräche laufen

Bo Henriksen könnte Bundesliga-Comeback bei neuem Verein geben

2.02.2026 - 10:53
Freigestellt

Werder Bremen zieht Konsequenzen: Horst Steffen nicht mehr Trainer

1.02.2026 - 10:52
Schweizer Legionäre

Urs Fischer sorgt für Riesenüberraschung, Tor von Haris Tabakovic reicht nicht

31.01.2026 - 17:50
Schweizer Legionäre

Augsburg-Schweizer knacken die Bayern, Aurèle Amenda mit Eigentor

24.01.2026 - 17:44
Abgang fix

Werder Bremen schliesst das Kapitel Naby Keïta endgültig

14.01.2026 - 18:52