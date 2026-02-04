Werder Bremen stellt Daniel Thioune als neuen Trainer vor

Werder Bremen bestätigt die Ankunft des neuen Trainers Daniel Thioune.

Der 51-Jährige übernimmt für Horst Steffen, der am vergangenen Wochenende entlassen wurde. Thioune unterschreibt bei den Norddeutschen einen Vertrag bis 2028.

Eigentlich stand er noch bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf unter Vertrag, wobei er seit Oktober des vergangenen Jahres freigestellt wurde. Der Zweitligist verzichtet auf eine hohe Ablöse und ist froh, Thioune von der Gehaltsliste streichen zu können.

Werder Bremens Geschäftsführer Profifussball Clemens Fritz sagt über den neuen Trainer: «Wir hatten sehr gute Gespräche mit Daniel. Seine Idee vom Fussball, seine Art und seine Herangehensweise an unsere aktuelle sportliche Situation waren ausschlaggebend für die Entscheidung. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm den Turnaround schaffen werden.»

Thioune meint: «Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit der Mannschaft und ich bin überzeugt, dass es uns gelingen wird, erfolgreich miteinander zu arbeiten und die Ziele des Vereins zu erreichen. Nach den sehr guten Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich schnell klar, dass ich zu Werder gehen möchte.»