Wie angekündigt: Wechsel von Aarau-Goalie Ammeter nach Wil bestätigt

Der von 4-4-2.ch am Mittwoch angekündigte Wechsel von Aarau-Goalie Nicholas Ammeter zum FC Wil ist nun auch von den Klubs bestätigt worden.

Der 21-Jährige wurde beim FC Aarau ausgebildet und war in der vergangenen Saison für gut einen Monat an YB verliehen, wo er auch Super League-Erfahrung sammelte. Nun verlässt er seinen Stammklub definitiv und schliesst sich ablösefrei Ligakonkurrent FC Wil an. Dort unterzeichnet der Schweizer U21-Nationalgoalie, der auch über den amerikanischen Pass verfügt, einen Vertrag über drei Jahre bis 2024. Wie die Ostschweizer mitteilen, wird er vorerst die Rolle der Nummer 2 hinter Marvin Keller einnehmen.

Neben Ammeter bestätigt der FC Wil auch die Ankunft des 21-jährigen Innenverteidigers Ismajl Beka vom FC Rapperswil-Jona. Auch dieser unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2024.

Danke, Nici! ❤ Unser langjähriger Torhüter Nicholas Ammeter setzt seine Laufbahn beim @FCW1900 fort. Wir wünschen dir alles Gute für die weitere Karriere! ➡️ Mehr erfahren: https://t.co/yDDOTshO75#ZämeFörAarau pic.twitter.com/Fg8nEPeSOw — FC Aarau (@FCAARAU) June 10, 2022

psc 10 Juni, 2022 15:31