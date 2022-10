So viel Geld kassiert Mbappé bei PSG wirklich

Kylian Mbappé hat bei Paris St. Germain den lukrativsten Vertrag der Sportgeschichte unterschrieben.

Laut einer Information von «Le Parisien» verdient der 23-jährige Weltmeister bei den Franzosen ein Brutto-Nettosalär von 72 Mio. Euro – und das noch ohne Boni. Mbappé hat sich bis 2024 an PSG gebunden und verfügt über die Option zur Verlängerung um ein Jahr. Bleibt er tatsächlich bis 2025 beim Ligue 1-Klub könnte er dort 636 Mio. Euro brutto oder 282 Mio. Euro netto verdienen. Auch bei diesen Beträgen sind Bonuszahlungen noch nicht miteingerechnet.

Für seine Unterschrift im vergangenen Mai hat der Torjäger ausserdem einen Unterschriftsbonus in Höhe von 180 Mio. Euro ausgehandelt. Diese wird in drei Raten à 60 Millionen Euro jährlich ausgezahlt – unabhängig davon, ob er die Hauptstädter vorzeitig verlässt. Ausserdem soll Mbappé im September 2022 auch noch einen Loyalitäts-Bonus in Höhe von 70 Mio. Euro erhalten. In den Jahren 2023 und 2024 winken sogar 80 bzw. 90 Mio. Euro extra.

Mit seinem Vertrag stellt der Angreifer sogar den Mega-Vertrag von Lionel Messi, den dieser einst bei Barça aushandelte, in den Schatten.

Update: PSG hat den Bericht bzw. den Inhalt und die Zahlen des Berichts inzwischen dementiert und sie als falsch deklariert.

psc 24 Oktober, 2022 13:34