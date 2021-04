Arsenal denkt an Kamara-Rückkehr

Der Brexit lässt die englischen Klubs vermehrt auf der Insel nach transferfähigem Personal Ausschau halten. Der FC Arsenal soll mit Glen Kamara auf einen alten Bekannten gestossen sein.

Bei den Glasgow Rangers gehört Glen Kamara (25) zu den absoluten Leistungsträgern, was ihn zunehmend auch bei anderen Klubs begehrt macht. Nach “GiveMeSport”-Informationen fällt der Name unter anderen in den Planungen des FC Arsenal.

Kamara wechselte 2012 einst in den Londoner Nachwuchs, absolvierte nach einigen Leihstationen allerdings nur ein Spiel für die Profis und zog vorerst zum FC Dundee weiter. Von dort ging es im Januar 2019 zu den Rangers aus Glasgow weiter.

Und dort nahm der Teamkollege von Nati-Spieler Cedric Itten eine hervorragende Entwicklung. Mit den Rangers kürte sich Kamara bereits zum Schottischen Meister, ausserdem qualifizierte er sich mit der finnischen Nationalmannschaft erstmals für eine Europameisterschaft-Endrunde.

aoe 3 April, 2021 15:25