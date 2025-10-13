Arsenal muss Hiobsbotschaft um Martin Ödegaard wegstecken

Der FC Arsenal muss noch länger auf seinen Kapitän Martin Ödegaard verzichten als ursprünglich gedacht.

Wie die "BBC" berichtet, ist die Innenbandverletzung im Knie des norwegischen Mittelfeldprofis derart gravierend, dass er voraussichtlich erst nach der Länderspielpause im November wieder zur Verfügung steht. Ödegaard wird mehrere Spiele seines Klubs in der Premier League und auch in der Champions League verpassen.

Seine Verletzung stammt aus dem Ligaspiel gegen West Ham am 4. Oktober. Seither konnte nicht mehr spielen und wird wohl auch Norwegen für die WM-Qualispiele gegen Estland (13. November) und Italien (16. November) nicht zur Verfügung stehen.

psc 13 Oktober, 2025 16:52