Es ist fix: Arsenal verabschiedet Alexandre Lacazette

Der 31-jährige Franzose lief in den vergangenen fünf Jahren für die Gunners auf. Zuletzt sogar als Kapitän. In 206 Spielen für den Klub erzielte er 71 Tore. Nun nimmt Lacazette wieder eine neue Herausforderung an. Medienberichten zufolge steht er vor der Rückkehr zu seinem Stammklub Olympique Lyon. Diese erfolgt ablösefrei, der Vertrag des Angreifers läuft Ende Juni aus.

🔥 For the 206 games and 71 goals

💪 For your dedication to The Arsenal

Thank you for 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴, @LacazetteAlex ❤️

