Arsenal-Verteidiger Gabriel verhöhnt Tottenham nach Derby-Sieg

Arsenal siegt am Sonntag im Nordlondon-Derby bei Tottenham gleich mit 4:1. Verteidiger Gabriel zelebriert den wichtigen Sieg gehörig und verhöhnt dabei auf Instagram den Erzrivalen.

Lässig sitzt Gabriel im Mannschaftsbus der Gunners. Neben ihm seine Man-of-the-Match-Auszeichnung, eine Tüte M&Ms und eine Getränkedose. Ausserdem hält der Brasilianer Pokerkarten in der Hand: Die Karte Vier zeigt er demonstrativ in die Kamera – natürlich eine Anspielung auf die vier Treffer, die Arsenal den unterlegenen Spurs eingeschenkt hatte.

Gabriel lässt es sich in seinem Post auch nicht nehmen, Landsmann Richarlison von Tottenham zu markieren. Die beiden liefern sich schon eine ganze Weile ein Social Media-Duell. Zurzeit hat der Arsenal-Profi die Trümpfe in seiner Hand. Tottenham befindet sich auch nach dem Trainerwechsel (Igor Tudor hat Thomas Frank ersetzt) weiterhin in der Krise.