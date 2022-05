Ex-FCB-Profi Mohamed Elneny verlängert bei Arsenal noch einmal

Der 29-Jährige wechselte vor mehr als sechs Jahren für 12,5 Mio. Euro Ablöse vom FC Basel zu den Gunners und ist inzwischen der dienstälteste Profi im Kader der Londoner. Nun unterschreibt er einen neuen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. “Ich liebe diesen Verein und fühle mich als Teil dieser Familie”, sagt Elneny anlässlich seiner Unterschrift. “Ich möchte bei diesem tollen Verein und dieser tollen Familie bleiben und bin sehr glücklich und gespannt auf die Zukunft.”

Trainer Mikel Arteta freut sich weiterhin auf die Dienste des Mittelfeldstrategen bauen zu können, der in der Schlussphase der Meisterschaft im defensiven Mittelfeld neben Granit Xhaka gesetzt war: “Mo ist ein wirklich wichtiger Teil des Teams. Er bringt unendlich viel Energie, Enthusiasmus und Engagement in die Mannschaft und wird von allen geliebt. Er ist ein wichtiger Spieler für uns auf und neben dem Platz, ein echtes Vorbild für unsere jüngeren Spieler und ich freue mich, dass er bleibt.”

✊ Committed to The Arsenal

✍️ We're delighted to announce Mo Elneny has signed a new deal

— Arsenal (@Arsenal) May 25, 2022