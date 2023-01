FC Arsenal beschliesst Verlängerung mit Gabriel Martinelli

Die Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Arsenal und Gabriel Martinelli sind schon seit einiger Zeit im Gange. Jetzt scheint eine abschliessende Lösung gefunden worden zu sein.

Gabriel Martinelli steht scheinbar kurz davor, seinen 2024 auslaufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern. Laut «The Athletic» hat sich der FC Arsenal mit seinem Flügelstürmer auf einen neuen Kontrakt mit Laufzeit 2027 verständigt.

Der 21-Jährige liefert in dieser Saison beeindruckend ab. Martinelli kommt auf 27 Spiele in allen Wettbewerben mit sieben Toren. Das Offensivass hat auch dazu beigetragen, dass die Mannschaft von Mikel Arteta an die Spitze der Premier League aufgestiegen ist. Arsenal will nun zum ersten Mal seit 2004 wieder den Titel gewinnen.

aoe 28 Januar, 2023 10:49