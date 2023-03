FC Arsenal lehnt jedes Angebot für Folarin Balogun ab

Der FC Arsenal plant Folarin Balogun für die kommenden Jahre fest ein. Daher wird es auch nicht dazu kommen, dass ein anderer Verein erfolgreich um den ambitionierten Stürmer wirbt.

Für den FC Arsenal kommt es nicht infrage, Folarin Balogun nach dieser Saison zu verkaufen. Nach Informationen des Portals «Football Transfer» lehnen die Nordlondoner daher jeden Versuch von anderen Klubs ab, den 21-Jährigen unter Vertrag zu nehmen.

Nachdem er bei den Gunners nicht auf die erhoffte Spielzeit kam, schloss sich Balogun im vorigen Sommer Stade Reims. Und was soll man sagen: der Stürmer überragt in der Ligue 1 mit 16 Toren in 26 Spielen. Arsenals Trainer Mikel Arteta und der Technische Direktor Edu beraten sich momentan über die weitere Vorgehensweise.

Ein Verkauf sei definitiv ausgeschlossen. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder Balogun wird ein weiteres Jahr nach Reims verliehen oder in den Arsenal-Profikader integriert. Baloguns Vertrag ist noch bis 2025 gültig.

18 März, 2023