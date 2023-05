Folarin Balogun sagt den Three Lions ab und wird US-Nationalspieler

Mittelstürmer Folarin Balogun, der bislang vorwiegend für die englischen Nachwuchsauswahlen auflief, sagt den Three Lions Goodbye und wechselt definitiv in den US-Verband.

Der 21-Jährige wird ab sofort für das US-Nationalteam auflaufen, wie der Verband am Dienstag bekanntgibt. Balogun kam im vergangenen Jahr noch für die U21 Englands zum Einsatz. Ein A-Länderspiel hat er allerdings noch nicht bestritten, was den Nationenwechsel für den Doppelbürger möglich macht.

Klubtechnisch steht der Youngster bei Arsenal unter Vertrag, wobei er in dieser Saison in die Ligue 1 an Stade Reims verliehen ist und bereits 19 Ligatore erzielt hat.

psc 16 Mai, 2023 16:57