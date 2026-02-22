SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Manchester City fordert Arsenal im Rennen um Fresneda heraus

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 Februar, 2026 15:17
Im Werben um Iván Fresneda deutet sich ein Duell zwischen Manchester City und Arsenal an. Die Skyblues gelten dabei als ernstzunehmender Konkurrent – auch wegen eines personellen Vorteils im Hintergrund.

City-Direktor Hugo Viana hatte Fresneda einst zu Sporting geholt und soll den Rechtsverteidiger weiterhin sehr schätzen. Diese Verbindung könnte Manchester City in möglichen Gesprächen eine günstige Ausgangsposition verschaffen. Sportlich sucht City nach einer langfristigen Lösung auf der rechten Abwehrseite.

Nach dem Abgang von Kyle Walker wurde die Position zeitweise mit Matheus Nunes besetzt, der eigentlich im Mittelfeld zuhause ist. Fresneda gilt daher als priorisiertes Ziel. Der 21-jährige Spanier steht seit August 2023 bei Sporting unter Vertrag, sein Arbeitspapier läuft bis 2028. In der Saison 2025/26 kommt er bislang auf neun Einsätze in der Liga Portugal. Sein Marktwert wird aktuell auf rund acht Millionen Euro geschätzt.

