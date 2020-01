Mavropanos vor Wechsel nach Deutschland

Zwei Jahre nach seinem Wechsel zum FC Arsenal steht Konstantinos Mavropanos offenbar unmittelbar vor einer Ausleihe in die 2. Bundesliga. In seiner neuen Mannschaft wird er unter anderem auf einen Legionär treffen.

Ein Premier-League-Einsatz für die Profis des FC Arsenal in der Premier League war Konstantinos Mavropanos in der laufenden Saison nicht vergönnt. Einzig in der Europa League sowie der EFL Trophy stand der Grieche auf dem Feld.

Mavropanos wird die englische Hauptstadt wohl erst mal vorübergehend verlassen. Wie die “Bild” berichtet, verschlägt es den 22-Jährigen per Ausleihe zum 1. FC Nürnberg. Das schon bald fixierte Geschäft enthält der Meldung zufolge keine Kaufoption.

Sind die letzten vertraglichen Details ausgehandelt, soll Mavropanos am Montag die medizinischen Untersuchungen absolvieren und im Anschluss ins Winter-Trainingslager ins spanische Marbella reisen.

Beim Club würde Mavropanos mit Michael Frey auf einen Schweizer Legionär treffen. Der Angreifer zählt in der äusserst durchwachsenen Saison des 1. FCN mit drei Toren zu den Leistungsträgern.

aoe 12 Januar, 2020 10:14