Doch noch MLS-Wechsel für Özil im Winter?

Spielmacher Mesut Özil ist bei Arsenal komplett aussen vor und steht nicht einmal mehr im 25 Mann-Premier League-Kader. Ein MLS-Klub will aktiv werden.

Nach Angaben des “Daily Star” zeigt DC United Interesse am 32-jährigen Spielgestalter. Demnach könnte der Verein Anfang des nächsten Jahres aktiv werden und sich um Özil bemühen.

Dessen Aussagen sind bislang allerdings klar: Obwohl er bei den Gunners nun bis Januar weder in der Premier League noch in der Europa League zum Einsatz gelangen kann, betont er stets, dass er seinen bis Juni 2021 laufenden Kontrakt erfüllen will.

psc 21 Oktober, 2020 12:02