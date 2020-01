Der 26-jährige spanische Innenverteidiger schnürte seine Schuhe zuletzt für Flamengo in Brasilien. Jetzt schnappt sich der FC Arsenal Pablo Mari zunächst auf Leihbasis bis im Sommer. Anschliessend können ihn die Gunners dank einer Kaufoption fix übernehmen. Die Summe für die Ablöse soll rund 5 Mio. Euro betragen.

Mari hat auf der Insel bereits Erfahrungen gesammelt: Bei Manchester City schaffte er den Durchbruch zum Stammspieler in der Vergangenheit allerdings nicht. Dies will er bei den Nordlondonern jetzt schaffen.

Welcome to London. Welcome to Arsenal.@PabloMV5 is coming to the capital! 👋 pic.twitter.com/X07dtNeG5Y

— Arsenal (@Arsenal) January 29, 2020