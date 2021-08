Die Magpies zahlen für die Dienste des 21-jährigen Spielmachers 25 Mio. Pfund. Willock unterschreibt für ganze sechs Jahre bis 2027. Einsetzbar ist er wohl ab kommender Woche. Den Premier League-Auftakt gegen West Ham am Sonntag wird er aus lizenztechnischen Gründen noch verpassen. Willock ist ein Eigengewächs der Gunners, war in der Rückrunde der letzten Saison aber bereits nach Newcastle ausgeliehen und wechselt nun permanent.

✍️ #NUFC are thrilled to announce the signing of Joe Willock on a long-term deal.

Welcome back, @Joewillock! 😍

⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) August 13, 2021